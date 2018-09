Hass und Hetze auf Schulhöfen: Pädagogen erhalten Schulung

Bad Homburg/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Land Hessen will mit einer speziellen Weiterbildung Pädagogen fit für den Umgang mit Hass und Hetze in Schulen machen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte, haben rund 100 Lehrer, Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen Interesse an dem Präventionsprojekt «Netzwerk-Lotsen Antisemitismus- und Extremismusprävention» bekundet. Sie sollen Teil eines landesweiten Lotsen-Netzwerkes werden, das menschenverachtendem Gedankengut kompetent entgegen treten kann.