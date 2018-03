Hassia setzt auf Glasflaschen

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Der Getränkespezialist Hassia setzt auf eine Renaissance der Glasflasche bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken. Das Unternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt investiert nach eigenen Angaben in diesem Jahr mehr als 25 Millionen Euro an mehreren Standorten in neue Anlagen. Unter anderem soll eine intelligente Waschmaschine für Glasflaschen installiert werden, um der wieder steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wie Hassia am Dienstag mitteilte.