Haßmann erfolgreichster deutscher Springreiter in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Felix Haßmann aus Lienen hat beim Pfingstreitturnier in Wiesbaden im wichtigsten Springen des Tages am Samstag als bester Deutscher den vierten Platz belegt. Auf seinem Pferd Captain America blieb der 32-Jährige in einer Zeit von 67,04 Sekunden fehlerfrei. Der Sieg ging an den Mexikaner Francisco José Mesquita Musa auf Sharapova (0/64,87), gefolgt von der US-Amerikanerin Laura Kraut mit Whitney (0/65,29) und dem Iren Denis Lynch mit Fairview Aliquidam (0/65,92).