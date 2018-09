Hauptturm der Kasseler Löwenburg steht wieder

Kassel (dpa/lhe) - Die Sanierung der Löwenburg in Kassel schreitet voran. «Bis auf wenige Restarbeiten sind nun die Rohbauarbeiten am Hauptturm, dem Bergfried, abgeschlossen», sagte ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums am Mittwoch. In der Löwenburg wurde deshalb Richtfest gefeiert. Ziel der Arbeiten sei die komplette Instandsetzung der äußeren Fassaden sowie die Wiederherrichtung der Räumlichkeiten. Das werde über 30 Millionen Euro kosten.