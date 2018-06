Hauptzollamt Darmstadt nimmt über 2,4 Milliarden Euro ein

Ein Zöllner nimmt am Samstag in Frankfurt Waren aus China in Augenschein, um zu prüfen, ob es sich ggf. um Produktfälschungen handelt. Foto: Zoll/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Über 2,4 Milliarden Euro hat das Hauptzollamt Darmstadt im vergangenen Jahr für den Bund eingenommen. Allein die Einnahmen der Einfuhrumsatzsteuer hätten 1,5 Milliarden Euro betragen, teilte die südhessische Behörde am Montag mit. Die Zollabgaben beliefen sich auf rund 76,5 Millionen Euro. Das HZA nahm eigenen Angaben zufolge zudem rund 315 Millionen Euro an Stromsteuer, 141 Millionen Euro an Energiesteuer, 98 Millionen Euro an Luftverkehrssteuer und 1,4 Millionen Euro an Branntweinsteuer ein.