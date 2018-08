Haus brennt ab: Technischer Defekt ausgeschlossen

Kassel (dpa/lhe) - Ein leerstehendes Haus in Baunatal-Guntershausen hat am Donnerstagabend lichterloh gebrannt. Die genaue Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Da in dem Gebäude war der Strom abgestellt gewesen sei, könne ein technischer Defekt an einer Stromleitung oder einem elektrischen Gerät weitgehend ausgeschlossen werden. In Betracht komme fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Brandermittler konnten die Brandstelle am Freitag laut Polizei wegen Einsturzgefahr nicht betreten, verschafften sich aber mit einer Drohne einen ersten Überblick.