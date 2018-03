Haushaltsausschuss für Verkauf von Altem Polizeipräsidium

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verkauf des Alten Polizeipräsidiums in Frankfurt ist vom Haushaltsausschuss des Landtags abgesegnet worden. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) betonte nach der Sitzung am Mittwoch in Wiesbaden nochmals, die Einnahmen von mehr als 200 Millionen Euro würden zu einem großen Teil dem sozialen Wohnungsbau sowie der neue Universitätsbibliothek in Hessens größer Stadt zugute kommen. Frankfurt sei daher der Gewinner des Verkaufs.