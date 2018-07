Hawaii-Sieger Lange «der Gejagte»: Frodeno will Sieg

Frankfurt/Main (dpa) - Triathlon-Weltmeister Patrick Lange fühlt sich vor dem Ironman am Sonntag (Start: 06.30 Uhr) in Frankfurt besonders unter Erfolgsdruck. «Von der Startlinie an werde ich der Gejagte sein», sagte der 31 Jahre alte Darmstädter am Donnerstag. Er setzt aber darauf, im Laufen seine Stärke ausspielen zu können: «Im Marathon hoffe ich, in die Jäger-Rolle zu kommen.»