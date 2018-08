Heftige Wortgefechte an Erdogan-Statue in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - An der bei einer Kunstaktion in Wiesbaden aufgestellten Statue des umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben sich etwa 100 seiner Anhänger und Gegner heftige Wortgefechte geliefert. Bis zum frühen Dienstagabend blieb es aber beim verbalen Schlagabtausch. Die Polizei war mit einigen Beamten in der Nähe und hielt sich bereit, notfalls einzuschreiten, wie ein Sprecher mitteilte. Die rund vier Meter hohe und goldfarbene Statue war am Montag als Teil eines Kunstfestivals aufgestellt worden. Seitdem erregt sie viel Aufsehen und ruft Irritationen hervor.