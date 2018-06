Heftiger Regen sorgt für Feuerwehr-Dauereinsatz in Bürstadt

Er berichtete von Kellerwohnungen, die 60 bis 80 Zentimeter hoch unter Wasser standen, von Industriegebäuden, in die Wasser eingedrungen sei, und von überschwemmten Kellern. «Das wird noch ein bisschen dauern», sagte er. Unterstützung kam vom THW Bensheim sowie von der Feuerwehr Bensheim. Insgesamt seien etwa 85 Mann im Einsatz.

Bei der Polizei in Heppenheim sagte ein Sprecher, es habe im gesamten Landkreis Probleme gegeben. Ein Mitarbeiter der zentralen Koordinierungsstelle für alle Feuerwehren im Kreis sagte, das gesamte hessische Ried sei betroffen. «Wir haben gerade keine Zeit», hieß es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lorsch. Ein Sprecher der Polizeistadtion Lampertheim-Viernheim sagte, in Heppenheim sei die Personenunterführung am Bahnhof vollgelaufen, in Viernheim sei ein Baum auf ein Auto gestürzt. Auch in Biblis habe es volle Keller gegeben.

Die Feuerwehr Bensheim rückte nach Angaben eines Sprechers mit elf Fahrzeugen und 50 Mann in Richtung Bürstadt aus, um dort zu helfen. In Bensheim hatte der Blitz nach seinen Angaben in ein Haus eingeschlagen. Er habe aber nur Dachbalken und Ziegel verschoben, einen Brand habe es nicht gegeben. Außerdem seien in Bensheim ein paar Keller vollgelaufen.