Heidkopftunnel der A38 wegen Wartungsarbeiten gesperrt

Reiffenhausen (dpa/lni) - Der Heidkopftunnel der Autobahn 38 (Göttingen-Halle) wird von Dienstag bis Donnerstag in Fahrtrichtung Göttingen mehrfach für mehrere Stunden gesperrt. Grund seien Wartungsarbeiten an den elektrischen Anlagen, teilte die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Tunnelröhre wird am Dienstag von 18 Uhr bis 24 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 19 Uhr bis 24 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Arenshausen umgeleitet. Der gut 1700 Meter lange Tunnel verbindet die Bundesländer Niedersachsen und Thüringen.