Heim-Mitarbeiterinnen: Verdachts von sexuellem Missbrauch

Fritzlar/Fulda (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen sind in einem nordhessischen Jugendheim der Caritas zwei Mitarbeiterinnen vom Dienst freigestellt worden. «Wir haben beide Angelegenheiten zur Strafanzeige gebracht», sagte Ansgar Erb, Vorstandsmitglied des Wohlfahrtsverbandes in Fulda, am Donnerstag. Betroffen ist das Fritzlarer Haus Carl Sonnenschein (Schwalm-Eder-Kreis). In der Einrichtung mit mehreren Außenstellen leben 90 Kinder und Jugendliche in Wohngruppen. Zuvor hatten die «Hessenschau» und die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» über das Thema berichtet.