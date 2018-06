Heimstätte: Land startet Initiative für bezahlbares Wohnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen die Wohnungsnot in Hessens Ballungsräumen will das Land die Mieter seines Wohnungsunternehmens entlasten. Die Nassauische Heimstätte werde für Haushalte mit mittlerem Einkommen die Miete in den kommenden fünf Jahren nicht mehr als ein Prozent jährlich anheben, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden an. Davon profitierten rund 75 Prozent der Mieter.