Heinerfest bleibt friedlich: zwei Gesuchte überführt

Bei schönem Sommerwetter seien allein an den Haupttagen Freitag und Samstag bis zu 100 000 Menschen gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Gemessen an dem großen Besucheraufkommen sei das 68. Heinerfest eines der friedlichsten überhaupt gewesen. Dazu habe die Kombination aus zivilen und uniformierten Streifen, Videoüberwachung und Glasverbot im Innenstadtpark Herrngarten beigetragen.

Zwei junge Männer, die bei den Ausschreitungen im Herrngarten nach dem Schlossgrabenfest Anfang Juni Polizisten angegriffen haben sollen, seien identifiziert worden. Die beiden mit Haftbefehl gesuchten Männer kamen ins Gefängnis, es handelt sich um einen 34-Jährigen, der 153 Tage wegen Körperverletzung hinter Gitter muss, und einen 46-Jährigen. Er muss wegen Drogenhandels gut neun Monate abbrummen.