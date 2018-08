Heißer Freitag: 37,2 Grad treibt Wasserverbrauch in die Höhe

Mit 37,2 Grad war in Darmstadt am Freitag die höchste Temperatur in Deutschland gemessen worden. In Frankfurt zeigten die Thermometer 36,3 Grad, wie Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach sagte.

Möglicherweise werde der Freitagsrekord am Dienstag aber noch einmal übertroffen, sagte Schreiber. Denn die Hitze hält an, und die Schule hat wieder angefangen; die Hauptreisezeit ist also vorbei. Hessenwasser ist der größte Trinkwasser-Lieferant im Bundesland.