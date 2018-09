Heißer Sommer beschert Hessens Freibäder Besucher-Rekorde

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der trockene und heiße Sommer hat in Hessen zu einem Ansturm auf Freibäder und Badeseen geführt. Das ergab eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur zum beginnenden Ende der Sommersaison an diesem Sonntag (9. September). Danach wurden etwa im Waldschwimmbad in Kronberg in diesem Sommer so viele Besucher gezählt wie noch niemals zuvor, wie die Taunusstadt berichtete. Obwohl die Saison dort offiziell erst am 16. September endet, kamen bislang mehr als 120 000 Menschen. Damit wurde der bisherige Rekord von 109 000 im Jahr 2015 deutlich übertroffen. Die Einnahmen der Stadt aus dem Kartenverkauf summierten sich auf rund 300 000 Euro.