Heißer Sommer bringt Campingplätzen gute Buchungszahlen

Knüllwald (dpa/lhe) - Der heiße Sommer hat den Campingplätzen in Hessen gute Buchungszahlen beschert. Man erwarte bei den touristischen Übernachtungen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, sagte Reinhold Becker vom Landesverband der Campingwirtschaft in Knüllwald. Damals waren laut Statistischem Bundesamt 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Nicht mitgerechnet werden in dieser Statistik Dauercamper. Im laufenden Jahr seien viele Campingplätze ausgebucht gewesen. «Vor allem auf größeren Plätzen wie am Edersee war die Nachfrage stärker als das Angebot», erklärte er. Die Hitze sei kein Problem, weil viele Campingplätze am Wasser lägen. In Hessen gibt es nach Verbandsangaben 150 Campingplätze.