Heißer Tag in Hessen: Bis zu 31 Grad im Süden

Offenbach (dpa/lhe) - Kurz vor Beginn der Ferien wird es an diesem Mittwoch noch einmal richtig heiß - bevor die Temperaturen dann zum kalendarischen Sommerbeginn am Donnerstag wieder leicht sinken. Bis zu 31 Grad sind in Hessen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Am heißesten wird es demnach in Südhessen, doch auch in Frankfurt kann die 30-Grad-Marke geknackt werden. Gießen und Fritzlar können demnach mit bis zu 29 und 28 Grad rechnen.