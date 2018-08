Heißester Tag des Jahres: Wasserverbrauch auf Rekordhöhe

Groß-Gerau/Offenbach (dpa/lhe) - Der heißeste Tag des Jahres im Rhein-Main-Gebiet hat auch den Trinkwasserverbrauch auf einen neuen Spitzenwert schnellen lassen. 37,0 Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Frankfurt gemessen. Das war trotz der schon lang andauernden Hitzeperiode so viel wie an keinem anderen Tag 2018, wie Meteorologe Thomas Ruppert vom DWD in Offenbach am Mittwoch sagte.