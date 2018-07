Heißluftballon gerät zu nah an Stromleitung: Stromausfall

Steffenberg/Biedenkopf (dpa/lhe) - Nach der Notlandung eines Heißluftballons ist am Freitagabend in mehreren Gemeinden im Kreis Marburg-Biedenkopf der Strom ausgefallen. Eine knappe halbe Stunde lang hätten die Menschen in Ober- und Niedereisenhausen, Steinperf, Bottenhorn, Dernbach, Hülshof und Wommelshausen im Dunkeln gesessen, berichtete die Polizei in Marburg.