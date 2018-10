Heiter bis wolkig mit etwas Regen im Norden

Auch in den kommenden Tagen ändert sich nur wenig an der Wetterlage. Regen ist meist weiter nicht in Sicht. Auch die Winterjacken werden nach wie vor nicht gebraucht: Bei viel Sonnenschein liegen die Höchsttemperaturen am Mittwoch bei 23, am Donnerstag immer noch bei 22 Grad. Erst zum Wochenende hin sollen die Werte unter 20 Grad fallen.