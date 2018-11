Hellmann: Eintracht bis 2024 «Leuchtturm des Sports»

Der 47-Jährige möchte in Zukunft auch Fans in New York, Peking und Kapstadt ein Live-Gefühl der Spiele vermitteln. «Er kann sich in der virtuellen Welt mit Freunden, wie sonst auf der Tribüne im Stadion unterhalten. Sie können gemeinsam mitfiebern und jubeln», erklärte Hellmann, dies sei «die Zukunft». Als zentrale Ziele für die nähere Zukunft des Vereins nannte der Vorstand den Ausbau und die Modernisierung des Stadions, das bei der EM 2024 auch Spielort sein wird.