Henkell Freixenet will Weltmarktanteil ausbauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wiesbadener Henkell & Co.-Gruppe ändert nach der Übernahme des spanischen Cava-Produzenten Freixenet ihren Namen in «Henkell Freixenet» und will den Weltmarktanteil ausbauen. Bis zum Jahr 2025 solle der Anteil von derzeit 8,5 auf 10 Prozent erhöht werden, kündigte Andreas Brokemper, Sprecher der Henkell-Geschäftsführung, am Mittwoch in Wiesbaden an.