Herbert Quandt Medien-Preis an vier Beiträge vergeben

Bad Homburg (dpa) - Der mit 50 000 Euro dotierte Herbert Quandt Medien-Preis geht in diesem Jahr an vier herausragende wirtschaftsjournalistische Beiträge. Ausgezeichnet wurde Katja Michel für «Die Reifeprüfung» (15 000 Euro) im Magazin «Impulse». Die Autorin habe mit großer Beobachtungsgabe den Transformationsprozess eines Start-Up-Unternehmens beschrieben, begründete die Johanna-Quandt-Stiftung am Dienstag in Bad Homburg die Auszeichnung.