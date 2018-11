Herbst war zu trocken, zu warm und zu sonnig

Offenbach (dpa/lhe) - Überdurchschnittlich trocken, sonnig und warm fiel der Herbst in diesem Jahr in Hessen aus. Nach einer vorläufigen Bilanz, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag veröffentlichte, lag die mittlere Temperatur der Monate September bis Oktober in Hessen bei 10,2 Grad Celsius - der Durchschnittswert der vieljährigen Vergleichsperiode hingegen liegt bei 8,6 Grad.