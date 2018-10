Herbstferien bringen hohe Staugefahr auf A3 und in Osthessen

Frankfurt (dpa/lhe) - Am kommenden Herbstferienwochenende müssen sich Autofahrer an bestimmten Punkten in Hessen auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Verkehr ziehe aufgrund der «Herbsturlauberwelle» an diesem Wochenende noch einmal an, teilte ein Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen am Montag mit. Gerade der Großraum Frankfurt und die A3 von Frankfurt bis Passau in Bayern seien aufgrund der vielen Baustellen Verkehrsbrennpunkte.