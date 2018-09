Herbstlicher Start in die neue Woche

Offenbach (dpa) - Wer zu viel von Sommer, Sonne und Dürre hat, kommt in den nächsten Tagen in Hessen voll auf seine Kosten. Nach einem stürmischen und regnerischen Sonntag beginnt die neue Woche ausgesprochen herbstlich. Am Montag wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst Sonne und Wolken ab, die Temperaturen kommen nicht über 12 bis 17 Grad hinaus. Vereinzelt gibt es kurze Schauer, besonders in der Nordhälfte. Im Norden und Osten Hessens ist zeitweise mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.