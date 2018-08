Hermann Kesten-Preis geht an Gioconda Belli

Darmstadt (dpa/lhe) - Der mit 10 000 Euro dotierte Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums 2018 geht an die nicaraguanische Autorin Gioconda Belli. Den mit 3000 Euro verbundenen Kesten-Förderpreis erhält die ungarische investigative Onlinezeitschrift «Direkt36». Das teilte die Schriftstellervereinigung am Dienstag in Darmstadt mit.