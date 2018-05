Heroinhandel im großen Stil: Prozess eröffnet

Teilweise wurde demnach das Rauschgift in Erdverstecken gehortet, teilweise aber auch in den Wohnungen der Angeklagten in Frankfurt und Mannheim. Der größte Teil der Drogen konnte die Polizei beschlagnahmen. Nacheinander wurden dabei alle mutmaßlichen Täter festgenommen.

Vor Gericht äußerten sie sich am ersten Verhandlungstag noch nicht. Stattdessen rügte eine Verteidigerin die Besetzung der Richterbank, weil ursprünglich eine andere Strafkammer für das Verfahren zuständig gewesen sei. Deren Mitglieder hatten sich jedoch für überlastet erklärt.

Die Richter stehen vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit zahlreichen Gesprächsprotokollen aus der polizeilichen Telefonüberwachung. Elf Fortsetzungstermine reichen vorerst bis Anfang August.