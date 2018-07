Herrenlose Hose an See wurde wohl liegen gelassen

Langen/Offenbach (dpa/lhe) - Auf der Suche nach dem Besitzer einer herrenlosen Sporthose und mehreren Handtücher hat die Polizei ihre Ermittlungen unterbrochen. Die Suche am Langener Waldsee habe nichts ergeben und man habe keine weiteren Hinweise wie eine Vermisstenmeldung erhalten, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Derzeit gehe man davon aus, dass es sich um Fundsachen handele, die jemand am See liegen gelassen habe.