Hersfeldpreis für Dennis Herrmann und Natalja Joselewitsch

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Für besondere Leistungen sind Schauspieler bei den Bad Hersfelder Festspielen ausgezeichnet worden. Dennis Herrmann und Natalja Joselewitsch bekam den Großen Hersfeldpreis am Sonntag in der Stiftsruine verliehen. Sie sind aktuell in den Hauptrollen in «Shakespeare in Love» zu sehen. Die Inszenierung von Antoine Uitdehaag läuft als deutsche Erstaufführung noch bis zum 1. September bei dem Freilicht-Theaterfestival.