Herthas Stark droht mit Nasenbeinbruch Ausfall in Frankfurt

Obwohl auch die Defensivspieler Jordan Torunarigha, Fabian Lustenberger und Maximilian Mittelstädt in der ersten Einheit der Woche am Dienstag fehlten, erwartet Hertha kein Problem in der Verteidigung. Nach einer Prellung werde Torunarigha am Mittwoch ins Training einsteigen und in Frankfurt spielen können, sagte Dardai. Auch Lustenberger werde trotz seiner Knieproblemen versuchen, zu trainieren. Mittelstädt setzt weiterhin mit einem Faserriss aus.