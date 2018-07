Hesse knackt Eurojackpot: 45 Millionen Euro gewonnen

Nach Angaben einer Sprecherin von Lotto-Hessen hatte der hessische Gewinner seinen Spielschein mit zwei ausgefüllten Kästchen nur vier Stunden vor Annahmeschluss in einer Frankfurter Lotto-Verkaufsstelle abgegeben und 4,50 Euro dafür bezahlt.

In den 18 teilnehmenden Lotto-Nationen wurden zur Ziehung am Freitag mehr als 42,5 Millionen Tipps abgegeben. Doch nur die beiden deutschen Gewinner lagen bei allen sieben Zahlen richtig und wurden so zu Multimillionären.

Der hessische Gewinner, der seinen Tipp anonym abgegeben hatte, muss sich nun allerdings erst mit seiner Spielquittung bei Lotto Hessen melden. Dem glücklichen Gewinner wurde geraten: «Bitten passen Sie sehr gut auf ihre Spielquittung auf und melden Sie sich möglichst bald!»