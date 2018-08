Hessen: Auf den schönen Sonntag folgt wechselhafte Wetter

Offenbach (dpa/lhe) - Für die Hessen hält der Sonntag einen fast ungetrübten Blick in den blauen Himmel bereit. Zwar ziehen ein paar Schleierwolken auf - davon abgesehen präsentiert sich der Tag aber sonnig und trocken. Höchsttemperaturen dürften zwischen 25 und 30 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Den Meteorologen zufolge wird auch die Nacht zum Montag meist klar und niederschlagsfrei. Da der Sternschnuppenstrom der Perseiden in der Nacht zum Montag sein Maximum erreicht, dürfte das auch interessierte Beobachter erfreuen. Für die Nacht rechnet der DWD mit einer Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Im Norden und im Osten sinken die Temperaturen sogar auf 8 Grad.