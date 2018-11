Hessen: Grüne sagen Ja zu Koalitionsverhandlungen mit CDU

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen wollen mit der CDU über eine Neuauflage der Koalition im Land beraten. «Die Grünen in Hessen haben einstimmig entschieden, die Einladung der CDU Hessen zu Koalitionsverhandlungen (...) anzunehmen», teilte die Partei am Samstag in Wiesbaden mit. Man habe das Angebot der CDU «erfreut zur Kenntnis genommen». Die CDU in Hessen hatte den Grünen am Freitagabend Koalitionsverhandlungen angeboten.