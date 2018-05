Hessen Kassel steigt aus Regionalliga ab

Kassel (dpa/lhe) - Der Traditionsverein KSV Hessen Kassel steigt in die Fußball-Hessenliga ab und spielt künftig nur noch fünftklassig. Da der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim am Sonntag den Aufstieg in die 3. Liga verpassten, müssen in diesem Jahr fünf Vereine aus der Regionalliga Südwest absteigen - darunter auch der Tabellen-16. aus Kassel. Trotz dieser Enttäuschung gab der frühere Zweitliga-Club am Sonntag bekannt, dass Trainer Tobias Cramer dem KSV erhalten bleibt. Sein bislang nur für die Regionalliga gültiger Trainervertrag wurde in einen Kontrakt als Chefcoach und sportlicher Leiter des Gesamtvereins umgewandelt, der auch in der Hessenliga gilt.