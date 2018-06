Hessen: «Tag der Architektur» mit deutlich weniger Objekten

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Beteiligung am «Tag der Architektur» fällt in Hessen am kommenden Wochenende (23./24. Juni) schwächer aus als gewohnt. Von Baunatal bis Darmstadt stehen nur 87 neue Bauwerke für Besucher offen, wie die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es fast 130 Objekte.