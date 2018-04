Hessen: Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Am Flughafen in Frankfurt sind Arbeitsniederlegungen geplant. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen kommt es heute zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst - mit massiven Konsequenzen für den Flugverkehr in Frankfurt und den öffentlichen Nahverkehr in Kassel. An Deutschlands größtem Airport sind von 05.00 Uhr morgens bis abends um 18 Uhr Arbeitsniederlegungen bei der Flugzeugabfertigung und der Flughafenfeuerwehr angekündigt. Die Lufthansa hat bereits hunderte Flüge gestrichen - wie auch an den ebenfalls betroffenen Flughäfen in München, Köln und Bremen.