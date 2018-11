Hessen: Zweites Treffen von CDU und SPD nach Landtagswahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze sind Christdemokraten und Sozialdemokraten zu einem zweiten Gespräch nach der Landtagswahl in Hessen zusammengekommen. Bei dem Treffen am Mittwoch in Wiesbaden wollten die beiden Hauptkontrahenten im Landtagswahlkampf in kleiner Runde grundsätzlich über die wichtigen Themen im Land wie die Bildungs- und Wohnungspolitik sprechen. Auch wenn rechnerisch eine schwarz-rote Koalition in Hessen möglich wäre, hat das Treffen nicht den Charakter von Sondierungsgesprächen.