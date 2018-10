Hessen begrüßt Diesel-Kompromiss

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Berliner Diesel-Kompromiss ausdrücklich begrüßt. Mit dem Maßnahmenbündel habe die große Koalition Handlungsfähigkeit bewiesen und die Grundlage zur Verhinderung von Fahrverboten in Deutschland geschaffen, sagte der CDU-Bundesvize am Dienstag in Wiesbaden. Nun müsse geprüft werden, wie sich diese Maßnahmen konkret auf Hessen auswirkten.