Hessen bei Touristen immer beliebter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen wird bei Touristen immer beliebter. Nach dem Rekordjahr 2017 sei der hessische Tourismus mit weiteren Steigerungen in das neue Jahr gestartet, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. So seien im Januar rund eine Million Gäste empfangen worden, dies sei ein Plus zum Vergleichsmonat im Vorjahr von 4,2 Prozent. Die Anzahl der Übernachtungen stieg um 4,3 Prozent auf 2,4 Millionen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt rund 15,3 Millionen Gäste nach Hessen gekommen, was einem Zuwachs von 5,1 Prozent gemessen am Vorjahr entsprach. Damit stiegen die Zahlen zum achten Mal in Folge.