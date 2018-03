Hessen bei kommunalen Schulden weit vorne

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Hessen liegt bei der kommunalen Verschuldung in Deutschland weit vorne. Pro Einwohner standen die Kommunen Ende 2016 im Land mit 5353 Euro in der Kreide. Nur das Saarland (6894 Euro) hatte einen noch schlechteren Wert. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit.