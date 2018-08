Hessen bekommt neue Verkehrszentrale

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil und der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellen heute die neue Verkehrszentrale Hessen vor. Der neue Kontrollraum im House of Logistics and Mobility (HOLM) neben dem Frankfurter Flughafen sei wegen des steigenden Verkehrsaufkommens notwendig geworden, teilte Pressesprecherin Sandra Blaß am Mittwoch mit. Einige Autobahnabschnitte seien jetzt schon ausgelastet. Der Umzug solle in den kommenden zwei bis drei Wochen Schritt für Schritt geschehen. Aktuell befindet sich HOLM noch im Parallelbetrieb mit dem alten Standort in Rödelheim, sagte Blaß.