Hessen bewerten Regierungsarbeit von Bouffier kritisch

Wiesbaden/Köln (dpa/lhe) - Fast jeder zweite Hesse bewertet die Regierungsarbeit von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kritisch. Das geht aus einer am Montag veröffentlichte Forsa-Studie für das RTL/n-tv-Trendbarometer hervor. 48 Prozent der Befragten im Land zeigten sich demnach nicht zufrieden mit der Arbeit des Chefs der schwarz-grünen Koalition. Zustimmung erhielt Bouffier von 44 Prozent der Hessen. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.