Hessen bleibt dabei: Kein generelles Handyverbot an Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen nach dem Vorbild Frankreichs. Jede Schule kann die Vorgaben zum Umgang mit Mobiltelefonen weiterhin eigenständig regeln, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Gegen ein generelles Verbot spreche, dass besonders jüngere Schüler zumindest die Möglichkeit haben sollten, ihre Eltern vor und nach dem Unterricht anrufen zu können. In Frankreich wurde am Montag ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Nicht erlaubt wird die Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I.