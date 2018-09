Hessen bleibt für Touristen attraktiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen ist als Urlaubsland bei Touristen aus dem In- und Ausland weiter beliebt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sei sowohl die Zahl der Übernachtungen als auch die der Gäste gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im Juli stagnierte die Entwicklung. Es sei aber kein Trend absehbar, dass nicht auch im neunten Jahr in Folge am Ende wieder ein Zuwachs verbucht wird, sagte eine Sprecherin der Behörde.