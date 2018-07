Hessen bleibt für ausländische Unternehmen attraktiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben sich im vergangenen Jahr 173 neue Unternehmen angesiedelt. Das sind zehn mehr als im Jahr 2016, wie aus dem Jahresbericht der landeseigenen Hessen-Agentur mit Sitz in Wiesbaden hervorgeht. Die meisten neuen Firmen kamen aus den USA, China und Japan. Die Unternehmen waren vor allem in der IT- und Softwarebranche, der Finanzwirtschaft und den unternehmensnahen Dienstleistungen tätig. Im Jahr 2016 hatte noch Großbritannien unter den Top drei rangiert. Insgesamt haben sich damit in den letzten vier Jahren 755 internationale Unternehmen in Hessen angesiedelt oder ihre Kapazitäten im Land erweitert.