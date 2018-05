Hessen erfolgreich im Bundeswettbewerb «Jugend forscht»

Darmstadt (dpa) - Protektoren aus Speisestärke, ein besonderer Lautsprecher und die Geschmackswahrnehmung von Bitterstoffen: Junge Tüftler aus Hessen haben beim Bundeswettbewerb «Jugend forscht» gut abgeschnitten. Drei erste Preise gingen am Sonntag an Jungforscher aus dem Land. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte bei der Siegerehrung in Darmstadt: «Wir brauchen in Deutschland junge Menschen, die den Mut haben, Neues zu denken.»