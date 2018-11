Hessen erwartet kühles Wochenende mit Regen und Frost

Frankfurt (dpa/lhe) - Hessen steht vor einem kalten und größtenteils bewölkten Wochenende. Am Freitag soll sich einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zwar erst noch die Sonne zeigen, dazu bleibt es trocken. Ein Tief über Westeuropa sorge am frühen Samstagmorgen dann aber im Süden für Niederschlag. Im Norden des Landes sei dann sogar gefrierender Regen möglich, sagte eine DWD-Meteorologin. Maximal werden es am Samstag und Sonntag um die acht Grad. Auf bis zu vier Grad können sich die Temperaturen abkühlen.