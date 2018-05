Hessen erweitert Anreize für sozialen Wohnungsbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung will die Anreize für den Bau von bezahlbaren Wohnungen erhöhen. Investoren sollen künftig bessere Konditionen für Förderdarlehen und höhere Zuschüsse bekommen, wie Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden ankündigte. Wenn Bauträger die neu entstandenen Wohnungen 25 statt 20 Jahre verbindlich als Sozialwohnung bestehen lassen, erhöhe sich der Zuschuss zusätzlich.